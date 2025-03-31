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الإثنين 31 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

عقب أداء صلاة العيد.. أهالي الشرقية ينظمون وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

وقفه احتجاجية
وقفه احتجاجية
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أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية على دعمه الكامل والمطلق للقرارات الوطنية الحكيمة التي تتخذها القيادة السياسية المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في سبيل حماية الأمن القومي المصري والتصدي لأي تهديدات تمس استقرار المنطقة.

وعقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق نظم أبناء المحافظة بمشاركة عدد من الأحزاب السياسية وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني رافضين فكرة تهجير أهالي غزة إلي سيناء جراء العدوان على قطاع غزة، ومؤكدين وقوفهم وراء القيادة السياسية وقراراتها، وموقفها الرافض للتهجير والذي يؤكد على التضامن مع الفلسطينيين وحماية المسجد الأقصى من أي اعتداءات.

وردد المشاركون في الوقفة هتافات لدعم الشعب الفلسطيني، ومساندة القيادة المصرية من بينها "لا لا للتهجير"، كما رفعوا اللافتات والأعلام المصرية والفلسطينية، التي تؤكد على موقفهم الرافض تماما لفكرة التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

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