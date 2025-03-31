السيسي يكرم عددا من أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إحتفالية عيد الفطر عددا من أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة.

وتنشر البوابة نيوز قائمة الشرف كالتالي:

- شهداء القوات المسلحة

مقدم حسام عبد الله عبد الغفار محمد

رقيب أول شريف بهير عبد الجليل عبد العزيز

- شهداء الشرطة

رائد محمود جمال فريد محمود

أمين شرطة أحمد عزت على محمود

- المصابون من القوات المسلحة

رائد أحمد حسين عبد الوهاب مصطفي

نقيب بدر محمد بدر عكارة

- المصابون من الشرطة

نقيب حسام الدين محمود عبد التواب

نقيب مصطفي محمد سعيد مصطفي

وحضر الرئيس السيسي إحتفالية عيد الفطر المبارك التي نُظمت بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة وعدد من مصابي القوات المسلحة و الشرطة، حيث استُهلت الإحتفالية بعرض فيلم تسجيلي بعنوان "ذكريات العيد"، تلاه تقديم كورال أطفال دار الأوبرا المصرية أغاني العيد، كما شهدت الإحتفالية فقرات فنية متنوعة من عدد من الفنانين.

كما كرم الرئيس خلال الإحتفالية عددا من أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة، كما حرص الرئيس على إلتقاط الصور التذكارية مع الأطفال وأبناء الشهداء في منطقة الألعاب المفتوحة و مشاركتهم الفرحة بقدوم عيد الفطر

