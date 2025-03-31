نتنياهو يعين رئيسا جديدا للشاباك

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعيين القائد الأسبق للبحرية، اللواء إيلي شارفيت، رئيسا جديدا لجهاز الأمن الداخلي "الشاباك".



وذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) أن شارفيت من المقرر أن يحل محل رئيس الشاباك المقال رونين بار، الذي صوت مجلس الوزراء الإسرائيلي رسميًا على إقالته في وقت سابق من الشهر الجاري.

وذكر مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلي أن نتنياهو أجرى مقابلات مع سبعة مرشحين لهذا المنصب، وستقوم لجنة تدقيق بمراجعة ترشيح شارفيت قبل وصول القرار إلى مجلس الوزراء.

وأضاف مكتب نتنياهو أن شارفيت قاد عملية بناء القوة البحرية وأدار عمليات عسكرية معقدة ضد حماس وإيران وحزب الله.

وأكد نتنياهو أن مكتبه مقنتع بأن شارفيت هو الشخص المناسب لقيادة الشاباك على طريق يواصل النهج الذي يتبعه الجهاز، وقال في وقت سابق، إنه فقد الثقة في رونين بار عقب هجوم 7 أكتوبر.

من جهته، تعهد بار بالبقاء في منصبه لحين عودة جميع الرهائن وتشكيل لجنة تحقيق حكومية في هجوم 7 أكتوبر، وهو الأمر الذي عارضته الحكومة.

