محافظ سوهاج يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الشرطة في مدينة ناصر

أدى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، صباح اليوم الإثنين، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد "الشرطة" بمدينة ناصر، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي، نائب المحافظ، واللواء صبري صالح، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، واللواء علاء عبد الجابر، السكرتير العام للمحافظة، وأحمد يسري، رئيس فرع المخابرات العامة.

كما شارك في أداء الصلاة كلا من العميد أ.ح وائل أبو القاسم، نائب المستشار العسكري، والدكتور أحمد عزيز المستشار العلمي للمحافظة، والمستشار محمود زين العابدين، المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور عبد الرحيم عمار مساعد وزير الأوقاف، والدكتور محمد أبو سعدة، وكيل وزارة الأوقاف، بالإضافة إلى عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورجال الأزهر والأوقاف، وأهالي مدينة سوهاج.

وفي خطبته تناول وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج أهمية اغتنام المناسبات والأعياد في نشر مفاهيم الترابط والتكافل والمحبة، وكذلك أهمية صلة الأرحام في هذه الأيام المباركة، لتقوية أواصر المحبة والسلام بين أفراد المجتمع، كما شدد على ضرورة نشر قيم التسامح والسلام التي يدعو إليها الدين الإسلامي الحنيف.

وتبادل محافظ سوهاج التهاني مع المواطنين الذين توافدوا لأداء الصلاة، معبرا عن خالص تهانيه لكافة أبناء المحافظة وللشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة بكل الخير واليمن والبركات.

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