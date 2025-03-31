بالصور.. السيسي يكرم عددا من أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة في حفل عيد الفطر

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عددًا من أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة، وذلك خلال احتفالية عيد الفطر المبارك التي نُظمت بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة وعدد من مصابي القوات المسلحة و الشرطة.

وكان الرئيس السيسي، قد شهد فيلمًا تسجيلًا بعنوان "ذكريات العيد"، وذلك خلال الاحتفال بعيد الفطر اليوم الإثنين، مع أبناء الشهداء.

وتلى الفيلم التسجيلي، تقديم كورال أطفال دار الأوبرا المصرية أغاني العيد، كما شهدت الاحتفالية فقرات فنية متنوعة من عدد من الفنانين.

وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، بمشاركة كبار رجال الدولة، وذلك في مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس.