فقط في مصر صلاة العيد تتحول إلى مظاهر تأييد للقضية الفلسطينية.. مصريون يحملون لافتات ترفض التهجير وتدعم قرارات القيادة السيادية

مع صباح أول أيام عيد الفطر المبارك تحولت صلاة العيد إلى مظاهرات تأييد للشعب الفلسطيني رافضة للتهجير ومطالبة بإعمار غزة، والتأكيد على مطالب مصر على حقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. حيث خرج آلاف من المصليين في مختلف محافظات مصر بعد أداء صلاة العيد في الساحات المختلفة للتعبير عن أرائهم ودعمهم اصرارهم على الموقف المصري تجاه الشعب الفلسطيني .

مظاهرات ومسيرات حاشدة لدعم فلسطين

وجاءت محافظات القناة أولى المحافظات حيث نظم الآلاف من أبناء بورسعيد، وقفات، صباح اليوم الاثنين، بعدد من ساحات صلاة عيد الفطر المبارك، رفضًا لمخطط تهجير الفلسطينيين، ورفع المصلين في ساحات كلا من مسجد بورفؤاد الكبير، والتوحيد بحي الزهور، ودار السلام في مساكن التصنيع بحي الضواحي، صور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأعلام مصر وفلسطين، ولافتات داعمة للموقف المصري مثل: "التهجير خط أحمر، لا التهجير، احنا في ضهرك يا ريس".

كما ردد المواطنون هتافات: "بالدم والروح غزة مش هتروح، لا لا للتهجير، يا فلسطين يا فلسطين احنا معاكي ومش ناسيين".

المصريون يرفضون تهجير الفلسطينيين

كما خرج الآلاف من المواطنين بمحافظة السويس عقب انتهاء صلاة عيد الفطر المبارك فى وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطينى رافعين فيها أعلام مصر وفلسطين، وشهدت الوقفة رفع لافتات مدون عليها " نؤيد الخطة المصرية لإعمار غزة" و"احنا فى ظهرك ياريس" و “لا للتهجير” و "وفلسطين فى القلب " .

في السويس أعلام مصر وفلسطين ترفرف في أيدي المصليين



وفي محافظات الدلتا شهدت مدينة طنطا مظاهرة حاشدة أمام مسجد السيد البدوي تنديدا بالممارسات الإسرائيلية ورفضاً لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهالي غزة، واستمرت المظاهرة في مسيرة انض اليها المصلين في ساحات أخرى محيطة بمدينة طنطا.

طنطا تدعم قرارات الرئيس تجاه فلسطين



كما شهدت محافظة دمياط في كلا من المجمع الإسلامي بمدينة دمياط الجديدة وامام مسجد المظلوم بمدينة دمياط، وقفات تظاهرية لإعلان المصريين رفضهم مخطط تهجير الفلسطينيين. مرددين هتافات مصل: “السيسي قالها قوية تحيا القضية الفلسطينية وسط إقبال جماهيري بالآلاف من أهالي دمياط رافعين أعلام مصر وأعلام فلسطين جنبا إلى جنب”.

مظاهرات في محافظة دمياط

وفي صعيد مصر خرج المصلين من ساحات محافظة أسيوط وأبرزها ساحة البقلي ومسجد ناصر وأرض الملاعب ، ومراكز وقري أسيوط ، في مسيرات حاملين لافتات تدعم القضية الفلسطينية ومساندة لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورفضه لتهجير الفلسطينين مع هتافات الله اكبر الله اكبر.

أهالي أسيوط تدعم غزة وترفض التهجير

وفي محافظة القليوبية نظم الصريين وقفة تضامنية في مدينة بنها لدعمهم القضية الفلسطينية ورفضهم للعدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني.

وقفة في مدينة بنها لدعم فلسطين



