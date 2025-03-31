ads
الإثنين 31 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفر الشيخ يزور دار الوفاء للمسنين في أول أيام عيد الفطر

ويقدم تهنئة «الرئيس» بعيد الفطر المبارك

محافظ كفرالشيخ يتفقد
محافظ كفرالشيخ يتفقد دار المسنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

زار اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، صباح اليوم الإثنين، دار الوفاء للمسنين التابعة لجمعية تحسين الصحة، والتي تضم 13 سيدة و4 رجال، داخل مبنى مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، لإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم في أول أيام عيد الفطر، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ.

وهنأ محافظ كفر الشيخ، المسنين بمناسبة عيد الفطر المبارك، موجهًا بتوفير كافة سبل الدعم والرعاية الصحية والاجتماعية لهم، مؤكدًا حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة داخل دور المسنين لضمان راحتهم.

وفي ختام الزيارة، قدم محافظ كفر الشيخ، هدايا رمزية تحمل تهنئة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مما أضفى أجواء من البهجة بينهم، كما أشار إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجهات التنفيذية والمجتمع المدني لضمان أفضل مستوى من الخدمات المقدمة لهم.

1000098848
1000098848
1000098840
1000098840
1000098842
1000098842
1000098844
1000098844
مديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية عيد الفطر المبارك أول أيام عيد الفطر محافظ كفرالشيخ يقدم الهدايا لدار المسني