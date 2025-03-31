محافظ كفر الشيخ يزور دار الوفاء للمسنين في أول أيام عيد الفطر

زار اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، صباح اليوم الإثنين، دار الوفاء للمسنين التابعة لجمعية تحسين الصحة، والتي تضم 13 سيدة و4 رجال، داخل مبنى مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، لإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم في أول أيام عيد الفطر، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ.

وهنأ محافظ كفر الشيخ، المسنين بمناسبة عيد الفطر المبارك، موجهًا بتوفير كافة سبل الدعم والرعاية الصحية والاجتماعية لهم، مؤكدًا حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة داخل دور المسنين لضمان راحتهم.

وفي ختام الزيارة، قدم محافظ كفر الشيخ، هدايا رمزية تحمل تهنئة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مما أضفى أجواء من البهجة بينهم، كما أشار إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجهات التنفيذية والمجتمع المدني لضمان أفضل مستوى من الخدمات المقدمة لهم.

1000098848

1000098840

1000098842