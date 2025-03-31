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الإثنين 31 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا عمانوئيل يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد بعيد الفطر المبارك

اللواء محمد شرباش
اللواء محمد شرباش
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توجه الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، وبصحبته الأب ماركو ناجي، وكيل عام المطرانية، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، إلى  اللواء محمد شرباش، مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد.

وفي أجواء من المحبة والمودة، قدم الأنبا عمانوئيل باسم كل أسرة الإيبارشية، أصدق التهاني القلبية إلى مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد وجميع مساعديه، متمنيًا أن يعيد الله هذه الأيام المباركة على مصرنا الحبيبة، والعالم أجمع بالخير والأمن والأمان، ويحفظ وطننا الحبيب قيادةً، وشعبًا، وأرضًا.

ومن جانبه، عبر مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد عن سعادته، بهذه الزيارة والتهنئة، التي تؤكد على الترابط المتبادل، وسلامة وقوة النسيج الوطني المصري.

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