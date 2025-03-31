"قطايف" سامح حسين تتصدر فقرات حفل عيد الفطر بحضور الرئيس السيسي

قدم الفنان سامح حسين فقرة من برنامجه الشهير قطايف أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الفطر المبارك.

وحضر الرئيس السيسي احتفالية عيد الفطر المبارك التي نُظمت بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة وعدد من مصابي القوات المسلحة و الشرطة، حيث استُهلت الاحتفالية بعرض فيلم تسجيلي بعنوان "ذكريات العيد"، تلاه تقديم كورال أطفال دار الأوبرا المصرية أغاني العيد، كما شهدت الاحتفالية فقرات فنية متنوعة من عدد من الفنانين.

كما كرم الرئيس خلال الاحتفالية عددا من أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة، كما حرص الرئيس على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال وأبناء الشهداء في منطقة الألعاب المفتوحة ومشاركتهم الفرحة بقدوم عيد الفطر.