محافظ كفرالشيخ يشارك المسنات فرحة العيد

اختتم، اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، جولته بزيارة دار المسنات، بمجمع الخدمات المتكاملة للأسرة والطفولة بسخا، والتي تضم 15 سيدة، حيث قدم لهن التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأهداهم الهدايا لإدخال البهجة إلى قلوبهن، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ.

واطمأن محافظ كفرالشيخ، على مستوى الخدمات المقدمة للمسنات، ووجه بتوفير المزيد من الدعم لهن، باعتبار ذلك واجبًا إنسانيًا ومجتمعيًا، مؤكدًا تقديره لكل الجهود المبذولة لدعم أمهاتنا من المسنات.

وخلال حديثه مع المسنات، قال محافظ كفرالشيخ، «أنتم أمهاتنا وأهلنا، ومكانتكم في قلوبنا كبيرة، وواجبنا أن نوفر لكم كل سبل الراحة والاهتمام، الدولة لن تدخر جهدًا في دعمكم».

وفي ختام زيارته، شارك محافظ كفرالشيخ، المسنات فرحة العيد، وحرص على إسعادهن بهدايا تحمل تهنئة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تعبيرًا عن اهتمام الدولة برعايتهن وراحتهن، كما أكد أن رعاية المسنين والأيتام «عمل إنساني نبيل» يستحق الدعم، مشيدًا بجهود المشرفين في تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة.

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