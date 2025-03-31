ساحات العيد بالمنيا تتحول لانتفاضة دعم لغزة ورافضة للتهجير

تحولت ساحات العيد بمحافظة المنيا الى انتفاضة دعم للشعب الفلسطينى حيث تحول كورنيش النيل إلى ساحة واسعة للتضامن مع اهالى غزة بعد ان ادى آلاف المواطنين صلاة عيد الفطر المبارك وسادت حالة من البهجة عقب أداء الصلاة، وبعدها احتشد المصلون بالملايين في وقفة تضامنية لدعم القيادة السياسية ورفض مخططات تهجير الفلسطينيين والمطالبة بوقف إطلاق النار.

لافتات دعم غزة تسيطر على مشهد احتفالات عيد الفطر بالمنيا

وكان المصلون قد حملو لافتات لدعم غزة وقد امتدت صفوف المصلين على طول الكورنيش لمسافة كيلومتر، حيث رفعوا لافتات كتبت عليها "غزة ليست للبيع" و"فلسطين في القلب"، ولافتات مؤيدة للدولة المصرية وموقفها لرفض التهجير حيث تعالت الهتافات الغاضبة ضد العدوان الاسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى وسط دعوات للمطالبة بالوقف الفورى للمجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى منددين بفكرة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ورفعوا لافتات مؤيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

اجراءات امنية مكثفة لتأمين احتفالات عيد الفطر

وكانت محافظة المنيا قد شهدت تكثيفا للإجراءات الأمنية والمرورية وتواجد سيارات الإطفاء والإسعاف في محيط الساحات والأماكن العامة في جميع أنحاء المحافظة خلال أيام العيد، وذلك لتأمين احتفالات المواطنين وضمان سلامتهم وعقب صلاة العيد اصطف جمع غفير من مختلف طوائف المجتمع في وقفة تضامنية مع غزة حاملين لافتات لا للتهجير

200 ساحة صلاة في محافظة المنيا

وكانت محافظة المنيا قد خصصت 200 ساحة لصلاة العيد، وذلك لتسهيل مشاركة المواطنين في الاحتفال بهذه المناسبة الدينية الهامة.

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