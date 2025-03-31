إسرائيل تأمر بإخلاء معظم مناطق رفح وسط تصعيد عسكري جديد

أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تعليمات بإخلاء معظم مناطق مدينة رفح، الواقعة جنوب قطاع غزة، من سكانها، في خطوة تزامنت مع تصعيد عسكري جديد.

وتأتي هذه الأوامر عقب استئناف العمليات العسكرية الجوية والبرية بعد انتهاء وقف إطلاق النار في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي بيان نشره عبر حسابه على موقع «إكس»، دعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي سكان رفح، خاصة في مناطق النصر، الشوكة، والأحياء الإقليمية الشرقية والغربية، إضافة إلى أحياء السلام، المنارة، وقيزان النجار، إلى مغادرة منازلهم فوراً والتوجه إلى مراكز الإيواء في منطقة المواصي، مشدداً على أن الجيش سيواصل عملياته العسكرية في المدينة.

يأتي هذا التطور في وقت يزداد فيه التوتر في القطاع، وسط تحذيرات دولية من تفاقم الأزمة الإنسانية جراء استمرار العمليات العسكرية.