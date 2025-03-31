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الإثنين 31 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

تعيين قائد سلاح البحرية السابق إيلي شربيط رئيسا للشاباك

إيلي شربيط رئيسا
إيلي شربيط رئيسا للشاباك
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أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه  قرر تعيين قائد سلاح البحرية السابق اللواء في الاحتياط إيلي شربيط رئيسا للشاباك، وفقا لما أوردته فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني جانتس، قد قال إنه لا يجوز تعيين رئيس جهاز الشاباك إلا بعد صدور قرار المحكمة العليا، مشيرًا إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يواصل حملته ضد القضاء، مما يهدد بإغراق إسرائيل في أزمة دستورية خطيرة.

وأوضح“جانتس” أن التحركات السياسية الأخيرة تحت قيادة نتنياهو تشكل تهديدًا للأنظمة القانونية والدستورية، مشددًا على أن النظام القضائي يمثل العمود الفقري للديمقراطية الإسرائيلية.

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