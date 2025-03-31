خوفا من تناوله في عيد الفطر المبارك| 6 فئات ممنوعة من الفسيخ والرنجة والملوحة.. تحذيرات طبية لمرضى الضغط والكلى والقلب والحوامل

ينصح الأطباء بتوخي الحذر من تناول المأكولات المالحة في معظم الأوقات خاصة في عيد الفطر المبارك والذي يشتهر بأكلات مثل الرنجة والفسيخ والملوحة في مصر، كما أن الأطباء ينصحون بعدم تناول تلك المأكولات لبعض الأشخاص والأفراد المصابين ببعض الأمراض المعروفة .

البوابة نيوز تسرد أهم الأمراض التي يمنع على مصابيها تناول الفسيخ والرنجة والملوحة نظرا لكثرة الملح بها ، كما أن خصائصها التي تم صنعها بها قد تتسبب بخطورة شديدة على بعض الأفراد مثل السيدات الحوامل وتؤثر على الأجنة.

1- مرضى ضغط الدم:

يأتى مرضى الضغط على رأس الممنوعون من تناول الأسماك المملحة بشكل عام، حيث تتسبب المأكولات المالحة مثل الفسيخ والملوحة باحتباس المياه في الجسم وتتسبب في ارتفاع ضغط الدم بسبب وجود نسب عالية من الصوديوم والتي تعد من أهم الخصائص الغذائية لحفظ الاسماك وتمليحها في صورة الفسيخ أو الملوحة أو الرنجة، لذلك يمنع مريض ضغط الدم من تناولها.

2- مرضى القلب والأوعية الدموية:

يشكل ارتفاع ضغط الدم خطورة شديدة على مرضى القلب والاوعية الدموية، حيث يمكن أن يتسبب في انسداد الشرايين وتجلط الاوعية الدموية.

3- مرضى الكلي:

يعتبر ارتفاع الضغط وارتفاع نسب املاح الصوديوم والبوتاسيوم خطر كبير على مرضى الكلى، ولذلك ينصح الاطباء بعد تناول الاملاح والاقلال منها بكميات يحددها الطبيب المعالج والمتابع للمريض.

4- السيدات الحوامل:

تتأثر السيدة الحامل بالعوامل والعناصر الغذائية التي تتناولها، ولذلك يمنع تماما تناول اى أطعمة غير ناضجة بشكل كامل، مثل الرنجة والملوحة والفسيخ بسبب احتوائها على بعض البكتريا والمعدن الثقيلة وقد تؤدي الى الاصابة ببكتريا السالمونيلا والليستريا ويتسبب بحصول تسمم حمل، وبالتالي التأثير على الجنين وارتفاع نسلة اجهاضه، لذلك ينصح اطباء النساء والتوليد السيدات الحوامل بعدم تناول الفسيخ والملوحة والرنجة في عيد الفطر المبارك.

5- مرضى قرحة المعدة:

قد يتسبب تناول الفسيخ والرنجة والملوحة أزمة لمرضى تقرحات المعدة ومضاعفات مرضية قد تؤدى إلى زيادة التقرحات والتهاب المعدة .

6- الأطفال الصغار:

يحذر الأطباء من خورة تناول الاطفال الفسيخ والملوحة لما قد يتواجد بها من أملاح بكميات كبيرة لا تناسب طبيعة جسم الاطفال، كما أن البكتريا الموجودة في الفسيخ قد تتسبب في تسمم الاطفال، لذلك يحظر تماما تناول الاطفال هذه الاطعمة.

