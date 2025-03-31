عمرو محمود ياسين ينفي تغيير نهاية مسلسل وتقابل حبيب

نفى المؤلف والسيناريست عمرو محمود ياسين تغيير نهاية مسلسل "وتقابل حبيب"، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك"، حيث كتب: "طب علشان بس نحسم الأمور قسما بالله قسما بالله قسما بالله أنا ما غيرتش نهاية مسلسل وتقابل حبيب، وأن من أول لحظة والسطر الأساسي لهذه القصة إن ليل وفارس يتجوزوا في النهاية.

وأضاف عمرو محمود ياسين: “لا أنا رضخت لضغوط جماهيرية ولا أنا غيرت حاجة في النقطة دي عشان بس إيه عمال أشوف كلام يقول لك إن إحنا غيرنا، لا يا باشا ما غيرناش، وأنا الحمد لله عمري ما بعمل إلا اللي أنا مقتنع بيه”.

مسلسل “وتقابل حبيب”

شارك في مسلسل "وتقابل حبيب" كل من، ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، وإخراج محمد الخبيري.