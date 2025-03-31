عاهل الأردن وولي العهد يؤديان صلاة عيد الفطر المبارك بالعقبة

أدى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، اليوم /الاثنين/ صلاة ⁧عيد الفطر‬⁩ المبارك في مسجد الحرس الملكي بمحافظة العقبة.



وكان الأردنيون قد أدوا اليوم صلاة العيد في مختلف المساجد والساحات العامة التي حددتها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في جميع المحافظات.

وألقى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني الدكتور محمد الخلايلة، خطبة العيد عقب انتهاء الصلاة والتي أمها، وأكد خلالها ضرورة استغلال هذه الأيام المباركة من عيد الفطر المبارك للتراحم والتآخي بين المواطنين وبعضهم البعض، مشددا على ضرورة نشر روح المحبة والتآلف بين الأخوة وبعضهم كنوع من التراحم والود.

وقال الخلايلة إن العيد يأتي بعد شهر رمضان شهر الرحمة والتقوى والتي تعد أساس فريضة الصوم، مشددا على ضرورة أن يتحلى الإنسان عقب أداء هذه الفريضة بالتقوى والعمل بها في معاملاته الحياتية واليومية.

وأكد على ضرورة اغتنام فرصة العيد والقيام بتبادل الزيارات والتهاني بهذه المناسبة الدينية ونشر التراحم والمحبة والإخاء بين بعضنا البعض عملا بسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.