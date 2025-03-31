فلسطين في قلب مصر.. صلاة العيد تتحول إلى تظاهرات مليونية للتضامن مع الأشقاء وتحد لمؤامرات التهجير

الإثنين 31/مارس/2025 - 10:01 ص

كالعادة، مصر الداعم الأول والأكبر للقضية الفلسطينية والضمانة الوحيدة لحقوق الأشقاء العرب في مواجهة المؤامرات الصهيونية الهادفة لتهجير الشعب الفلسطيني ونهب أراضيه، حيث تحولت احتفالات ملايين المصريين بعيد الفطر المبارك إلى تظاهرات حاشدة، عقب صلاة العيد، لدعم الفلسطينيين وتوجيه رسالة في منتهى القوة للاحتلال الإسرائيلي بأن التهجير خط أحمر.

حيث احتشد ملايين المصريين بأغلب الميادين والساحات الكبرى في جميع محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، وخرج المصريون لدعم القضية الفلسطينية وموقف القيادة السياسية المصرية الرافض لمخطط التهجير، وللمطالبة بوقف إطلاق النار.

وهتف المصريون: "بالروح بالدم نفديك يا فلسطين"، و"لا تهجير، لا تهجير، الأرض أرض فلسطين".

كما رفعت الحشود المصرية، أعلام فلسطين، إلى جانب الأعلام المصرية، ولافتات لا للتهجير، وغزة رمز الصمود.