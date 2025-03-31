إطلاق نار مكثف من دبابات الاحتلال على شمال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها، اليوم الإثنين، نقلاً عن وسائل إعلام فلسطينية، بإطلاق نار مكثف من دبابات الاحتلال على شمال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وكان مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" قد أفاد بأن جيش الاحتلال قد أصدر أوامر إخلاء في رفح الفلسطينية تحسبًا لعملية برية، اليوم الاثنين.

وأوضحت وسائل إعلام فلسطينية، أن هناك إطلاق نار مكثف من دبابات الاحتلال شمال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

يذكر أنه استُشهدت طفلة فلسطينية، مساء أمس الأحد، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين غرب مدينة غزة، ليرتفع عدد الشهداء في القطاع في أول أيام عيد الفطر المبارك إلى 43 شهيدًا على الأقل بينهم 14 طفلًا.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 43 مواطنًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم، من بينهم 17 مواطنًا استُشهدوا في مدينة خان يونس جنوب القطاع، بينهم 8 أطفال غالبيتهم كانوا يرتدون ملابس العيد، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".