"الأرصاد": أمطار ورياح مثيرة للرمال والعظمى بالقاهرة 30 درجة في أول ايام عيد الفطر

الإثنين 31/مارس/2025 - 09:46 ص

أعلنت تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم الاثنين الموافق 31 مارس 2025، أول أيام عيد الفطر المبارك، وأوضح بيان للهيئة أن البلاد تشهد اضطرابًا في الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وسرعة الرياح ما بين 40 إلى 60 كم/س، وترتفع الأمواج من 2 إلى 3 متر.

ومن المتوقع أن يسود القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة بمعدل 30 كم/س، والجو يكون مشمس.

كما تشهد السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، فرصًا لسقوط أمطار خفيفة في الليل على فترات متقطعة، ونشاط للرياح يؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية بقيمة 46 كم/س، والجو يصبح مشمس.