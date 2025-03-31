أدى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، صلاة عيد الفطر المبارك بساحة ملعب مركز شباب مطروح بمدينة مرسى مطروح، بحضور اللواء حاتم حداد مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، والنائب حسن ابو قديرة والنائب جمال الشورى، والشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف، والعمدة عبدالكريم يونس عن مجلس عمد ومشايخ مطروح، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، وكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات وعمد ومشايخ وجموع كبيرة من أهالي مطروح.

وأكد الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، أن الأمة قادرة وتستطيع تخطى العقبات بتكاتفها وتعاونها وتألفها والاعتصام في مواجهة التحديات، مع تلاحم وتكاتف المصريين خلف القيادة السياسية صفا واحداً ودعم قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من أجل تنمية وتقدم الوطن والحفاظ عليه، ومؤازرة أخواننا في فلسطين وتمسكهم بالأرض مع رفض التهجير القسري خارج بلادهم.

كما استقبل محافظ مطروح بديوان عام المحافظة المهنئين من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية وأهالي مطروح وتوزيع العيدية على الأطفال والتقاط الصور التذكارية معهم، داعيا أن يديم الله على وطننا مصر نعمة الأمن والأمان والاستقرار وأن يعم السلام الأمة العربية والإسلامية، مع إهداء هدايا العيد المالية ولعب للأطفال وسط فرحة الأطفال وذويهم، بالتعاون مع مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني.



من ناحية أخرى شهدت المساجد والساحات المخصصة للصلاة إقبالاً كبيراً من الأهالي والأطفال مع فرحة صلاة العيد مع خروج اعداد كبيرة من المواطنين للاستمتاع بفرحة العيد مع استقرار حالة الطقس.

كما فتحت حدائق مطروح ومراكز الشباب أبوابها لاستقبال المواطنين مع فرحة العيد وتشهد عدد من الفعاليات والاحتفالات الفنية والثقافية والترفيهية على مدار أيام العيد مع فتح أبوابها للجمهور مع الاستمتاع بالألعاب وهدوء الأجواء وتنظيم مزيد من الفعاليات لزوار الحدائق.

محافظ مطروح يؤدي صلاة عيد الفطر بالساحة الشعبية الكبرى

IMG-20250331-WA0043

IMG-20250331-WA0048

IMG-20250331-WA0037

IMG-20250331-WA0050

IMG-20250331-WA0038

IMG-20250331-WA0046

IMG-20250331-WA0035

IMG-20250331-WA0047

IMG-20250331-WA0036

IMG-20250331-WA0052

IMG-20250331-WA0041

IMG-20250331-WA0042

IMG-20250331-WA0049

IMG-20250331-WA0039

IMG-20250331-WA0051

IMG-20250331-WA0040

IMG-20250331-WA0044

IMG-20250331-WA0033

IMG-20250331-WA0045

IMG-20250331-WA0034

IMG-20250331-WA0031