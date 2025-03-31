محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز

هنـأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مواطني وقيادات بني سويف، بعيد الفطر المبارك 1446هـ/ 2025 م، داعياً المولى عزوجل أن يعيده بالخير واليمن والبركة،متمنيا لهم التوفيق وأيام عيد سعيدة عليهم وعلى كل الأهالي في جميع ربوع مصرنا الغالية، وأن تكون هذه المناسبة السعيدة دفعة جديدة نحو رخاء وتقدم الوطن، واستكمال مسيرة التنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

جاء ذلك عقب أدائه شعائر صلاة عيد الفطربساحة مسجد عمربن عبدالعزيز بمدينة بني سويف العاصمة،في حضور" بلال حبش" نائب المحافظ، اللواء أسامة جمعة مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف،اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، العميد محمد برعي عبد المجيد المستشار العسكري للمحافظة، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ الأستاذ علي يوسف رئيس المدينة،ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية، وسط أجواء من البهجة وفي ظل قيام قوات الشرطة والمرور بتأمين الساحة وتنظيم حركة المرور بمحيط ساحة الصلاة والشوارع المحيطة بها، حيث ألقى الخطبة الشيخ سعيد عبدالواحد مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، فيما أمّ المصلين في الصلاة الشيخ علي دياب مدير إدارة أوقاف البندر

وفي خطبة الصلاة أشار مدير الدعوة إلى أن العيد هو يوم الفرحة،وأن كافة العبادات التي فعلناها طوال الشهر الكريم طريق إلى الفرحة التي لاتستقيم إلإ بالطاعة والعبادة والقرآن ، موضحا أن الصوم يتميز عن سائر العبادات والتكاليف بأنه لله تعالي ، ولاسبيل لأحد إلى أخذ أجره من الصيام ، بل هو مُدخّر لصاحبه عند الله عزوجل حتى يدخل الجنة

وأضاف مدير الدعوة أن أهم مظاهر فرحة العيد صلة الأرحام ، والتي تعتبر خلقاً إسلامياً رفيعاً ، دعا إليه وحث عليه الإسلام ، إذ أنه يُربي المسلم على الإحسان إلى الأقارب وصلتهم وإيصال الخير لهم ودفع الشر عنهم،مستعرضا آداب وأعمال مستحبة في العيد منها :تبادل التهاني أي كان لفظها،والذهاب إلى الصلاة في طريق والعودة من طريق آخر ليشهدا للعبد المسلم يوم القيامة ، بجانب التوسعة على الأهل في أيام العيد دون إسراف أوتبذير،وكلها مبادئ رفيعة فيها من البر والتعاون والتآلف والود والتراحم والفرحة وإدخال السرور على الفقراء والمساكين مما يجسد عظمة الدين وسماحته

يذكر أن مديرية الأوقاف قد أتمت استعداداتها لصلاة العيد بتخصيص أكثر من 300 إماماً وخطيبا " أساسي واحتياطي"موزعين على 156ساحة من الساحات الملحقة بالمساجد والأماكن المخصصة بالمدارس والمعاهد الأزهرية ومراكز الشباب والجمعيات الزراعية والمدارس لأداء الصلاة ،للتيسير على المواطنين بقرى ومدن المحافظة ،بواقع 38ساحةبمركز ومدينة بني سويف"13 بندر+25 مركز"،و15ساحة بمركز الواسطى ،و20ساحة بمركز الفشن،و16بمركز سمسطا، و24في مركز ببا، و27 ساحة في مركز اهناسيا، و16 بمركز ناصر.