محافظ المنوفية يستقبل الأنبا بنيامين لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك

استقبل صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام ، الأنبا بنيامين مطران المنوفية والوفد المرافق له وذلك لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك، حيث قدموا أطيب التهاني القلبية لمحافظ المنوفية متمنين له دوام التقدم والرقي والاستقرار للبلاد وأن يديم الله الوحدة بين أبناء مصر.

وخلال اللقاء أكد مطران المنوفية أن محافظة المنوفية تعد نموذجاً مشرفاً للوحدة الوطنية ، وأن الأعياد مناسبات طيبة لتعزيز علاقات المحبة والإخاء بين شركاء الوطن وتقوية العلاقات الاجتماعية بين الناس جميعاً من خلال التزاور والتصافح والتهاني والتآلف ونشر التراحم بين الناس كافة ، مثمنا الدور الرائد والحيوي الذي يقوم به محافظ المنوفية في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بكافة القطاعات الخدمية والتنموية لمواطني المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم والتواصل المباشر مع كافة فئات المجتمع بما يحقق رضاهم ويلبي متطلباتهم.

ومن جانبه أعرب محافظ المنوفية عن سعادته بتلك الزيارة واللفته الطيبة والتي تعكس دائماً مدى قوة وترابط العلاقات بين كافة أطياف الشعب المصري، مؤكداً مواصلة مسيرة التنمية الشاملة في كافة القطاعات لتحقيق المزيد من آمال وطموحات شعب المحافظة في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.