محافظ دمياط يوزع العيديات على الأهالي في أول ايام عيد الفطر

حرص الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط على التجول داخل مدينة دمياط في أول ايام عيد الفطر المبارك لمشاركة المواطنين هذه الأجواء الاحتفالية، وقام بتوزيع قسائم شراء مسبقة الدفع كعيدية مقدمة من رئيس الجمهورية على المواطنين والأطفال.





وقد ادى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، صلاة عيد الفطر المبارك، بساحة ميدان الساعة بمدينة دمياط وسط الآلاف من المواطنين، حيث أدى الصلاة أيضًا اللواء عصام هلال مساعد وزير الداخلية ومدير أمن دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، والعميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة و سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية.





هذا وقد تضمنت شعائر الصلاة تكبيرات العيد وألقى الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الاوقاف خطبة العيد تحدث خلالها عن فضل الله سبحانه وتعالى أن أتم علينا صيام شهر رمضان المبارك وقيامه، حيث تجددت فيه معانى البذل والرحمة والإكرام، ثم أتم الله تعالى علينا نعمته وأكمل لنا منته بيوم عيد الفطر المبارك الذى يتجلى فيه على قلوبنا برحمته،فتشرق فينا شمس الفرحة ويهل علينا هلال المسرة، فيوم العيد هو يوم الجائزة والفرحة والبهجة.





هذا وقد تبادل " المحافظ " التهانى بمناسبة العيد، كما

واعرب " المحافظ " عن خالص دعواته ان يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وأهلها بدوام الخير والرخاء واليمن والبركات.



