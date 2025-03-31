حنان شومان لـ"البوابة نيوز": جودة العمل هي العنصر الأهم في جذب المشاهدين

حققت المسلسلات ذات الـ 15 حلقة نجاحًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، ذلك نظرًا لسرعة إيقاعها وبُعدها التام عن المط والتطويل، وهو ما يناسب العصر الحالي الذي جعل صنّاع الدراما يلجأون إلى هذه الظاهرة كنوع من التغيير ورغبة في مواكبة العصر والأجيال الجديدة في ظل انتشار المنصات الرقمية.

وقالت الناقدة الفنية حنان شومان: “وجود مسلسلات مكونة من 15 حلقة خلال موسم رمضان ليس أمرًا غريبًا بل هو أمر طبيعي يتماشى مع احتياجات الأعمال الدرامية في الوقت الحالي، هناك أعمال تتكون من 8 أو 10 حلقات، مؤكدة أن جودة العمل تظل هي العنصر الأهم في جذب المشاهدين”.

وأضافت في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز": “هذه النوعية تتماشى مع طبيعة المشاهدين في وقتنا الحالي، وبسبب النجاح الكبير الذي حققته هذه النوعية من المسلسلات اتجه الكثير من صنّاع الدراما إلى تقديمها وهذه خطوة جيدة، وخصوصًا في موسم رمضان، إذ تتيح للجمهور مشاهدة كم كبير من المسلسلات المختلفة”.