السيسي يلتقط الصور التذكارية مع الأطفال وأبناء الشهداء في منطقة الألعاب المفتوحة

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال وأبناء الشهداء في منطقة الألعاب المفتوحة و مشاركتهم الفرحة بقدوم عيد الفطر

وحضر الرئيس السيسي احتفالية عيد الفطر المبارك التي نُظمت بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة وعدد من مصابي القوات المسلحة و الشرطة، حيث استُهلت الاحتفالية بعرض فيلم تسجيلي بعنوان "ذكريات العيد"، تلاه تقديم كورال أطفال دار الأوبرا المصرية أغاني العيد، كما شهدت الإحتفالية فقرات فنية متنوعة من عدد من الفنانين

وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، بمشاركة كبار رجال الدولة، وذلك في مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس.