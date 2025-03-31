على طريقة النص.. أحمد أمين يهنئ الجمهور بعيد الفطر المبارك

هنأ الفنان أحمد أمين الشعب المصري بحلول عيد الفطر المبارك، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك" حيث نشر صورة من أحدث أعماله الدرامية "النص" الذي تم عرضه في السباق الرمضاني 2025.

وقال أحمد أمين: “كل سنه وانتم طيبين .. عيد سعيد، متنسوش تاكلوا الكحك مع شاي بنص معلقة سكر”.

مسلسل “النص”

شارك الفنان أحمد أمين في السباق الرمضاني بمسلسل "النص" حيث تدور أحداثه في إطار من الكوميديا، وتعتمد على قصة كوميدية مستوحاة من كتاب "مذكرات نشال" للباحث أيمن عثمان إذ يلعب أمين دور نشال محترف يدعى عبد العزيز النص يقرر التوبة عن السرقة، ويُشّكل فرقة لمواجهة الاحتلال الإنجليزى، مكونة من مجموعة من النشالين مع الاستعانة بفتاة ليل وضابط، ويستطيع أمين وفرقته مقاومة الاحتلال ليتحول من نشال إلى بطل شعبى تتحاكى بها الأجيال.

مسلسل "النص" من تأليف شريف عبدالفتاح، عبدالرحمن جاويش، وجيه صبري، إخراج حسام علي، بطولة أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، حمزة العيلي، دنيا سامي، صدقي صخر، عبدالرحمن محمد، سامية طرابلسي، دعاء حكم، وإنتاج أروما للمنتج تامر مرتضى.