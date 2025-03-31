ميانمار تتسلم الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية المقدمة من الصين

تسلمت ميانمار اليوم /الاثنين/ الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية المقدمة من الحكومة الصينية، عقب الزلزال المدمر الذي ضربها يوم الجمعة الماضي وتسبب في مقتل حوالي 1700 شخص.



وذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن شحنة المساعدات وصلت اليوم مطار يانجون الدولي بميانمار.

وكان الزلزال المدمر، الذي بلغت شدته 7.7 درجة على مقياس ريختر، قد ألحق الأضرار بعشرات المباني وتسبب في تدمير البنية التحتية مثل مطار ماندالاي، كما امتد أثره لما يزيد على ألف كيلومتر تقريبا إذ شعر به السكان في تايلاند المجاروة، وتسبب في مقتل ما لا يقل عن 17 شخصا هناك.

