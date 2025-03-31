تعرف على أسعار الذهب في أول أيام عيد الفطر المبارك

الإثنين 31/مارس/2025 - 09:08 ص

واصلت أسعار الذهب الارتفاع الملحوظ خلال تداولات أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2025 بمستهل تعاملات الأسبوع مع استقرار سعر الذهب اليوم من عيار 21 عند أعلى قمة سعرية سجلها.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24 يسجل 5011 جنيها

عيار 21 يسجل 4385 جنيها

عيار 18 يسجل 3758 جنيها

الجنيه الذهب 35080 جنيها

وقد شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر مارس 2025، حيث قفز سعر جرام عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المحلي – بمقدار 350 جنيهًا، ليصل إلى 4385 جنيهًا في نهاية الشهر، مقارنةً بـ4035 جنيهًا في بدايته، مسجلًا زيادة نسبتها 8.6%، وهي الأعلى منذ فبراير 2024.

ووفقًا لتقرير صادر عن شعبة الذهب والمعادن الثمينة، ارتفع المعدن النفيس إلى مستويات تاريخية جديدة محليًا، مدفوعًا بارتفاع سعر الأونصة عالميًا إلى رقم قياسي بلغ 3086 دولارًا مع نهاية الأسبوع الماضي.