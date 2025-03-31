محافظ الدقهلية ينعى السكرتير العام ويلغي برنامج احتفالات عيد الفطر

نعي اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله، اللواء محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام للمحافظة، الذي وافته المنية صباح اليوم الإثنين، داخل مستشفى المنصورة الدولي، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة خلال أدائه صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد النصر في المنصورة.

وإزاء هذا المصاب الجلل، قرر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إلغاء برنامج احتفالات المحافظة بعيد الفطر المبارك، حدادًا على الفقيد الراحل السكرتير العام للمحافظة، مؤكداً أن الفقيد كان نموذجًا يحتذى به في التفاني والإخلاص في العمل وخدمة الوطن.

وكان المحافظ قد اصطحب السكرتير العام فور تعرضه للأزمة الصحية إلى مستشفى المنصورة الدولي، حيث أجريت له الفحوصات الطبية اللازمة، إلا أن قضاء الله نفذ، لينتقل إلى جوار ربه، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.

وأعرب محافظ الدقهلية عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد ومحبيه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يجعل جهوده وإخلاصه في عمله شفيعًا له.

وأكد المحافظ أن الدقهلية فقدت اليوم قيادة إدارية وميدانية متميزة، قدمت الكثير من أجل خدمة المواطنين، وعملت بإخلاص وتفانٍ من أجل الصالح العام، مشيرًا إلى أن الفقيد سيظل اسمه حاضرًا في ذاكرة أبناء المحافظة، لما تركه من بصمات واضحة في تطوير العمل التنفيذي والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.