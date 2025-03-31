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الإثنين 31 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الآلاف بالبحيرة يتظاهرون لرفض تهجير الفلسطينيين ودعم قرارات الدولة.. صور

تظاهرات رفض التهجير
تظاهرات رفض التهجير
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شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الاثنين، احتشاد الآلاف من أبناء المحافظة في ساحات الصلاة بعد الانتهاء من أداء صلاة عيد الفطر المبارك، لدعم القضية الفلسطينية ورفض مخطط التهجير الذي يستهدف الأشقاء في غزة.

وانطلقت مسيرة من ساحة مسجد التوبة بدمنهور، بمشاركة من مختلف أطياف المجتمع، حيث تجمع الشباب والشيوخ والنساء للتعبير عن رفضهم القاطع للظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني ورفض مخطط التهجير.

رفع المحتجون اللافتات الرافضة لتهجير الاشقاء في قطاع غزة والمنددة بالانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون.
كما أكد المحتجون علي رفض مخطط التهجير ودعم قرارات الدولة المصرية.

وتقدمت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، بخالص التهاني القلبية لأبناء المحافظة بحلول عيد الفطر المبارك ، وأن يعيده عليهم وعلى مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات، داعية الجميع إلى تعزيز قيم المحبة والتآخي والتكافل الاجتماعي، وأن يكون العيد فرصة لغرس روح التعاون والعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر إشراقًا.

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