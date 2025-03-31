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الإثنين 31 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس وزراء باكستان يوجه بسرعة إيصال المساعدات إلى المتضررين من الزلزال في ميانمار

رئيس الوزراء الباكستاني
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف
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 أصدر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، توجيهاته للهيئة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث باعتماد الخيار الأكثر فعالية وسرعة لإيصال مواد الإغاثة الإنسانية إلى المتضررين من الزلزال العنيف الذي ضرب ميانمار مؤخرا.


وذكر راديو باكستان اليوم /الاثنين/ - في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن شريف كلف وزير الشئون البرلمانية، طارق فضل شودري، بالإشراف على تجهيز طائرة الإغاثة.
وقد تسبب الزلزال المدمر، الذي ضرب ميانمار يوم الجمعة الماضي وبلغت شدته 7.7 درجة على مقياس ريختر، في إلحاق الأضرار بعشرات المباني وتدمير البنية التحتية مثل مطار ماندالاي، وتسبب في مقتل حوالي 1700 شخص، كما امتد أثره لما يزيد على ألف كيلومتر تقريبا إذ شعر به السكان في تايلاند المجاروة.

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