أهالي بنها ينظمون وقفة تضامنية لنصرة القضية الفلسطينية

نظم أهالي بنها في محافظة القليوبية وقفة تضامنية عقب أداء صلاة عيد الفطر، حيث احتشد مئات المواطنين أمام ساحة مسجد ناصر ببنها، معبرين عن دعمهم للقضية الفلسطينية ورفضهم للعدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني.

وانطلقت المظاهرات من مسجد ناصر ببنها، وردد المشاركون هتافات تؤكد تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، مندّدين بالاعتداءات المتواصلة على المدنيين في قطاع غزة ومحاولات التهجير القسري.

كما رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية إلى جانب العلم المصري، في مشهد يُبرز الترابط الوثيق بين الشعبين المصري والفلسطيني.

وقفة تضامنية

received_1281920226237704

received_979605621026113

received_539019825492426

received_1194895475580332

received_657126617047699

received_1511962486856859

received_28869050422739699

received_3864051353846922

received_1373705510488737