المكتب الرئاسي الأوكراني يكشف عن دخل زيلينسكي وعائلته لعام 2024

أعلن المكتب الصحفي الرئاسي الأوكراني، أمس الأحد، أن دخل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعائلته بلغ 15.2 مليون هريفنيا (حوالي 365 ألف دولار) خلال العام الماضي.

وأوضح البيان أن ما يقرب من نصف هذا الدخل جاء من بيع السندات الحكومية، بينما تضمن المبلغ المتبقي راتب الرئيس، الفوائد المصرفية، وعائدات إيجار العقارات الخاصة.

وأكد المكتب أن الرصيد النقدي لعائلة زيلينسكي ظل "دون تغيير كبير" في نهاية عام 2024، دون الكشف عن المبلغ بالتحديد.

ثروة زيلينسكي وبرنامجه العائلي

قبل توليه منصب الرئاسة، كان زيلينسكي ممثلًا ومنتجًا سينمائيًا وكاتب سيناريو، وتقدَّر ثروته الإجمالية بعدة ملايين من الدولارات، رغم عدم توفر أرقام دقيقة حول قيمتها الحقيقية.

وفي سياق آخر، أفادت وكالة "يونيان" الأوكرانية بأن طفلي زيلينسكي، أوليكساندرا وكيريلو، لا يزالان في أوكرانيا.

ونظرًا لظروف الحرب ومسؤولياته الرئاسية، قال زيلينسكي إنه يعتمد على "برنامج 5+5" لقضاء الوقت مع عائلته، والذي يشمل خمس دقائق صباحًا وخمس دقائق مساءً مع أسرته يوميًا.