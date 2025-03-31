نتنياهو يعلن تعيين إيلي شرفيت رئيسا لجهاز الشاباك

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين، تعيين اللواء (احتياط) إيلي شرفيت، القائد السابق للبحرية الإسرائيلية، رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن العام (الشاباك)، خلفًا لرونين بار، الذي تم إعفاؤه من منصبه بسبب "غياب الثقة".

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن القرار اتُّخذ بعد سلسلة مقابلات أجراها نتنياهو مع سبعة مرشحين بارزين، مشيرًا إلى أن جهاز الشاباك، الذي يحمل تاريخًا حافلًا، واجه تحديات كبيرة خلال أحداث 7 أكتوبر، وأن شرفيت هو الشخص المناسب لقيادته في المرحلة القادمة.

من هو إيلي شرفيت؟

بحسب هيئة البث الإسرائيلية، خدم شرفيت في الجيش الإسرائيلي لمدة 36 عامًا، بما في ذلك خمس سنوات كقائد للقوات البحرية، حيث قاد عمليات لتعزيز الدفاع البحري وحماية المنطقة الاقتصادية لإسرائيل. كما أشرف على حملات عملياتية معقدة ضد "حماس"، و"حزب الله"، وإيران.

قبل توليه قيادة البحرية، شغل شرفيت عدة مناصب قيادية، منها رئيس حوض بناء السفن في المقر الرئيسي، قائد قاعدة "حيفا"، ورئيس قسم في إدارة العمليات.