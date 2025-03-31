لافتات دعم غـزة تملأ ساحات الفيوم أثناء صلاة عيد الفطر.. صور

احتشد آلاف المصلين بمحافظة الفيوم عقب صلاة عيد الفطر المبارك، في ساحات المساجد بالمحافظة، لدعم القضية الفلسطينية، رافعين لافتات، “لا للتهجير”، و"ضد التهجير".

حيث شهدت ساحة مسجد مبارك بمركز سنورس بمدينة الفيوم، خلال صلاة عيد الفطر، رفع لافتات تحمل علم فلسطين تعبيرًا عن التضامن مع أهالي غزة.

وحمل الشباب والمصلون لافتات تضامنية كتب عليها: "غزة في القلب" و"لا للتهجير.. فلسطين عربية"، في رسالة دعم للشعب الفلسطيني



كان قد توافد المصلين في الفيوم بالالاف لأداء صلاة العيد في 166 ساحة، بالإضافة إلى المساجد الكبيرة، التي تقام بها صلاة الجمعة، لأداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1446 هـ / 2025م، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وقد افترس المصلون الشوارع المحيطة بمسجد مبارك بسنورس لبيع أكثر من ألفي مصلي.

تعيين خطباء اكل ساحة

وكانت مديرية الأوقاف بالفيوم جهزت الساحات والمساجد الكبيرة التى تؤدى بها صلاة الجمعة، بمختلف مراكز وقرى المحافظة لاستقبال المصلين، لآداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، كما أعدت كشوفًا بأسماء الخطباء الأساسيين والاحتياطيين لكل ساحة ومسجد، لافتًا إلى أن تجهيز جميع الساحات يجرى تحت إشراف مديرية الأوقاف، وبالتنسيق مع مسئولي مديرية الأمن، ومجالس المدن، والوحدات المحلية.

تحعدهيزوالساحات منذ ايام

وقد تم تجهيز الساحات منذ يوم 27 من شهر رمضان لآداء صلاة عيد الفطر المبارك، موزعة بواقع 10 ساحات ببندر الفيوم، وعدد 41 ساحة بمركز الفيوم، وعدد 40 ساحة بمركز ومدينة إطسا، وعدد 27 ساحة بمركز ومدينة سنورس، وعدد 24 ساحة بمدينة ومركز طامية، وعدد 12 ساحة بمركز ومدينة يوسف الصديق، ومثلها بمركز ومدينة أبشواى.

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