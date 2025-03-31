محافظ قنا يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك وسط جمع غفير من الأهالي

أدى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد ناصر بمدينة قنا، وسط حضور حاشد من أهالي المحافظة، وبمشاركة الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح محمد صدقي الكومي، المستشار العسكري للمحافظة، وفضيلة الشيخ أحمد أبو الوفا، مدير إدارة الدعوة بأوقاف قنا، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وجموع غفيرة من المصلين.

وعقب أداء الصلاة، استمع المحافظ والمصلون إلى خطبة العيد التي ألقاها فضيلة الشيخ أحمد الشوالي، إمام المسجد، والتي تناول فيها فضل عيد الفطر باعتباره يوم الجائزة الذي يأتي بعد شهر رمضان المبارك، حيث يتقرب المسلمون إلى الله بالصيام والقيام وتلاوة القرآن.

كما تطرق إلى أهمية زكاة الفطر ودورها في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والتراحم بين المسلمين، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وفي أجواء من البهجة والسرور، تبادل الدكتور خالد عبد الحليم التهاني مع جموع المصلين، معربًا عن أطيب أمنياته بأن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع، موجهًا التهنئة لجموع الشعب المصري عامة وأبناء محافظة قنا خاصة بهذه المناسبة المباركة، كما دعا الله أن يحفظ مصر ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وفي سياق متصل، وجه محافظ قنا رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمديريات والإدارات الخدمية بضرورة تكثيف المتابعة لضمان انتظام العمل في مختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة. كما شدد على رفع درجة الاستعداد في المزارات والمتنزهات والحدائق العامة لاستقبال المواطنين، مع التأكيد على تكثيف حملات النظافة ومنع تراكم المخلفات للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة، وضمان راحة وسلامة المواطنين خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.

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