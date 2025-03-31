عقب صلاة العيد.. الآلاف يتظاهرون في طنطا رفضا للتهجير ودعما للقضية الفلسطينية

شهدت مدينة طنطا قبل قليل قيام عشرات الآلاف من الأهالي بتظاهرة حاشدة من أمام مسجد السيد البدوي تنديدا بالممارسات الإسرائيلية ورفضاً لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهالي غزة.

حيث انطلقت مسيرات حاشدة من أمام المسجد الأحمدي بمدينة طنطا ومنطقة الاستاد رافعين إعلام مصر ولافتات الرفض للممارسات الصهيونية.

وعلي جانب أخر أدي اللواء اشرف الجندي محافظ الغربية والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ والدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا والدكتور عبداللطيف طلحة رئيس المنطقة الأزهرية المركزية بالغربية والدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بالغربية وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والالاف من الاهالي.

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