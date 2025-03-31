أطفال دمياط يشاركون في وقفة لا للتهجير

شهدت محافظة دمياط الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين استعدادات مكثفة وعالية لاستقبال المصلين في كافة أنحاء محافظة دمياط لأداء صلاة عيد الفطر في دمياط حيث شهدت الساحات المفتوحة ومراكز الشباب تجهيزات عالية ووضع بوابات من الورود والبالونات ووضع نقاط تجميع لألعاب الأطفال من اجل توزيعها على الأطفال والشباب والفتيات والمصلين في كل إنهاء محافظة دمياط.

واعلن الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف في دمياط عن خارطة المساجد والساحات التي سيقام فيها صلاة عيد الفطر العام الحالي حيث تم تخصيص ٨٦ مسجد وساحة لصلاة عيد الفطر في دمياط بعد ان تم الانتهاء من إعدادها لاستقبال المصلين حيث ان اشهرهم واكثرهم زحاما هي ميدان الساعة في محافظة دمياط والتي يؤدي فيها الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط صلاة عيد الفطر وساحة استاد راس البر والحديقة المركزية في مدينة دمياط الجديدة حيث تم توزيع الساحات والمساجد وفقا لكلا من التوزيع الجغرافي والكثافة السكانية.

وقال الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف في دمياط أن المديرية استعدت لتجهيز الساحات في الميادين العامة، وداخل عدد من مراكز الشباب، لاستقبال المصلين، وحددت أماكن لإقامة الصلاة للسيدات، وقامت بإجراءات احترازية متمثلة بتطهير المساجد بشكل مستمر ضمانا للحفاظ على السلامة العامة، مؤكدا تنفيذ حملات التفتيش على النظافة بشكل مستمر.



وأكد وجود تنسيق مستمر بين مديرية الأوقاف، وبين كل الجهات التنفيذية داخل المحافظة، لتنظيم تلك الساحات وإعدادها بشكل جيد، من أجل استقبال المواطنين في صلاة عيد الفطر، والتي ستقام في تمام الساعة 6:09 دقائق.

وأضاف سلامة أن المديرية حرصت على أن تكون المساجد والساحات المعدة لاستقبال المصلين مجهزة بكل الوسائل اللازمة لتوفير الراحة والأمان للمواطنين، حيث تم تركيب مكبرات الصوت لضمان سماع الأذان والخطبة بوضوح في جميع الأماكن، كما تم تخصيص فرق من الأئمة والموظفين للإشراف على الساحات والمساجد لتوجيه المصلين وتقديم الإرشادات اللازمة.