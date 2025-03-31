ألآف يؤدون صلاة العيد بالعاشر من رمضان.. صور

أدى آلاف من أهالى مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، صلاة عيد الفطر المبارك، فى الساحات العامة والمساجد التى خصصتها مديرية الأوقاف بالشرقية، برئاسة الدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية.
ووسط حالة من البهجة والسرور بين الأهالي، تبادل الجميع التهانى والتبريكات فى المساجد والساحات الرسمية التى خصصتها مديرية الأوقاف لأداء صلاة العيد.
وشهدت الساحات توافد المصلين منذ الساعات الأولى من الصباح، حيث امتلأت بأهالي المدينة الذين حرصوا على أداء الصلاة في أجواء يسودها الفرح والتكافل الاجتماعي
كما كثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها بمحيط الساحات لتنظيم حركة المصلين وضمان خروج الاحتفالات في أجواء آمنة، فيما قام جهاز المدينة بتنظيف الساحات وتوفير الخدمات للمواطنين لضمان راحتهم خلال أداء الصلاة.