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الإثنين 31 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ألآف يؤدون صلاة العيد بالعاشر من رمضان.. صور

آلاف يؤدون صلاة العيد
آلاف يؤدون صلاة العيد بالعاشر من رمضان
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أدى  آلاف من أهالى مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، صلاة عيد الفطر المبارك، فى الساحات  العامة والمساجد التى خصصتها مديرية الأوقاف بالشرقية، برئاسة الدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية.
ووسط حالة من البهجة والسرور بين الأهالي، تبادل الجميع التهانى والتبريكات فى المساجد والساحات الرسمية التى خصصتها مديرية الأوقاف لأداء صلاة العيد.

وشهدت الساحات توافد المصلين منذ الساعات الأولى من الصباح، حيث امتلأت بأهالي المدينة الذين حرصوا على أداء الصلاة في أجواء يسودها الفرح والتكافل الاجتماعي

كما كثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها بمحيط الساحات لتنظيم حركة المصلين وضمان خروج الاحتفالات في أجواء آمنة، فيما قام جهاز المدينة  بتنظيف الساحات وتوفير الخدمات للمواطنين لضمان راحتهم خلال أداء الصلاة.

آلاف يؤدون صلاة العيد بالعاشر من رمضان

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أداء صلاة العيد العاشر العشيرة المحمدية نادي الرواد ساحات العيد مدينة العاشر