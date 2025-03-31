أهالي بنها يحتفلون بعيد الفطر على كورنيش النيل

خرج المئات من أهالي مدينة بنها بمحافظة القليوبية منذ الصباح الباكر على كورنيش النيل في المدينة احتفالا بعيد الفطر المبارك.

وشارك المتوافدين الصور التذكارية مع ذويهم وسط فرحة الجميع، ولعب الأطفال بالبلالين، كما شهد الكورنيش ازدحام شديد من الأهالي.

ومن جانبه قدمَّ محافظ القليوبية، التهنئة لجميع أهالي وأبناء القليوبية، مُعرباً عن سعادته بالتراحم والمودة بين المواطنين وتجمعهم من أجل إعلاء كلمة واحدة وإقامة شعيرة مباركة.

وعقب أداء صلاة العيد تجول محافظ القليوبية، على كورنيش النيل لتقديم التهنئة لشعب القليوبية وإلتقاط الصور التذكارية، وساد الشارع حالة من البهجة والسرور احتفالاً بعيد الفطر المُبارك، داعياً الله عز وجل أن يُعيد هذه الأيام على أمتنا الإسلامية ومصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

احتفال اهالي بنها

received_1102616681633779

received_1193967009106783

received_1005134547795375

received_564874025974328

received_586713484397691

received_708685335167486

received_1711474749785378