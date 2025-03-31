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الإثنين 31 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أهالي بنها يحتفلون بعيد الفطر على كورنيش النيل

احتفال اهالي بنها
احتفال اهالي بنها
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خرج المئات من أهالي مدينة بنها بمحافظة القليوبية منذ الصباح الباكر على كورنيش النيل في المدينة احتفالا بعيد الفطر المبارك.

وشارك المتوافدين الصور التذكارية مع ذويهم وسط فرحة الجميع، ولعب الأطفال بالبلالين، كما شهد الكورنيش ازدحام شديد من الأهالي.

ومن جانبه قدمَّ محافظ القليوبية، التهنئة لجميع أهالي وأبناء القليوبية، مُعرباً عن سعادته بالتراحم والمودة بين المواطنين وتجمعهم من أجل إعلاء كلمة واحدة وإقامة شعيرة مباركة.

وعقب أداء صلاة العيد تجول محافظ القليوبية، على كورنيش النيل لتقديم التهنئة لشعب القليوبية وإلتقاط الصور التذكارية، وساد الشارع حالة من البهجة والسرور احتفالاً بعيد الفطر المُبارك، داعياً الله عز وجل أن يُعيد هذه الأيام على أمتنا الإسلامية ومصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

احتفال اهالي بنها

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