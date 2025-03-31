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الإثنين 31 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"شلالات البالونات" تتساقط على المواطنين بمحيط ساحات صلاة العيد في بورسعيد.. صور

شلالات البالونات
شلالات البالونات في بورسعيد
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تساقطت شلالات من البالونات من فوق أسطح العمارات بمحيط ساحات صلاة عيد الفطر المبارك، على المواطنين، اليوم الاثنين، فور انتهاء المواطنين من أداء صلاة العيد.

وألقت مجموعات من الشباب والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني البالونات على المواطنين من فوق أسطح العمارات احتفالا بعيد الفطر المبارك، في ظل تسابق الأطفال والشباب على التقاط البالونات، وسط أجواء من الفرحة والإبتسامة على وجوه الجميع، وحرص المواطنون على التقاط الصور التذكارية.

كما تم توزيع الحلوى والألعاب على الأطفال بمحيط ساحات صلاة عيد الفطر المبارك، كما نُظمت عدد من الحفلات على أنغام الـ "دي جي".

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شلالات البالونات بورسعيد بورفؤاد عيد الفطر العيد