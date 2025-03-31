وفاة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية أثناء صلاة العيد إثر أزمة قلبية

لفظ اللواء محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام لمحافظة الدقهلية أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته بأزمة قلبية حادة خلال أدائه صلاة عيد الفطر المبارك رفقه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية والقيادات التنفيذية والشعبية بمسجد النصر بمدينة المنصورة.

وتوفى السكرتير العام بعد توقف عضلة القلب مما أدى إلى فشل تنفسي نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية وذلك حال محاولات إنقاذه باستقبال مستشفى المنصورة العام الجديد "الدولي".

كان المئات من أهالي مدينة المنصورة قد أدوا صلاة عيد الفطر بمسجد النصر بالمنصورة وخلال سماع السكرتير العام المساعد خطبة العيد بعد أداء الصلاة سقط مغشيًا عليه وجرى نقله بواسطة سيارة الإسعاف الى المستشفى.

وقرر محافظ الدقهلية إلغاء كافة الزيارات التي كان من المقرر القيام بها عقب صلاة عيد الفطر وانتقل إلى المستشفى رفقة المتوفي.