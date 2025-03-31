محافظ المنوفية يستقبل وفود المهنئين بعيد الفطر المبارك بمكتبه



استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، اليوم الإثنين، وفود المهنئين بعيد الفطر المبارك والذي تضمن وفد الدعوة السلفية والأوقاف، الدكتورة ولاء عبد الرازق مدير هيئة إسعاف المنوفية، وعدد من عمال وموظفي ديوان عام المحافظة، بحضور نائبه محمد موسى، النائب سامر التلاوي عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بالمنوفية، النائب وفيق عزت عضو مجلس النواب.

حيث قدم وفود المهنئين أرق التهاني لمحافظ المنوفية بمناسبة عيد الفطر المبارك ، متمنين له دوام التقدم والرقي، مشيدين بالدور الحيوي الذي يقوم به المحافظ لرفع كفاءة وتطوير البنية التحتية وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، فضلاً عن حرصه الدائم والتواصل الفعال مع أبناء شعب المنوفية لتقديم الدعم اللازم لهم

ومن جانبه رحب محافظ المنوفية بجموع المهنئين، معرباً عن سعادته وتقديره بتلك اللفتة الطيبة ، مؤكداً اعتزازه بتواجده وسط أبناء شعب المحافظة العظيم ، داعياً المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة بأكملها بالخير واليمن والبركات.