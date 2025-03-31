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الإثنين 31 مارس 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الآلاف ببورسعيد يعلنون دعمهم للقيادة السياسية ورفض مخطط تهجير الفلسطينيين.. صور

أحد أبناء بورسعيد
أحد أبناء بورسعيد خلال الوقفة
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نظم الآلاف من أبناء بورسعيد، وقفات، صباح اليوم الاثنين، بعدد من ساحات صلاة عيد الفطر المبارك، لدعم القيادة السياسية ورفض مخطط تهجير الفلسطينيين.

ورفع الآلاف عقب صلاة عيد الفطر المبارك بساحات مسجد بورفؤاد الكبير، والتوحيد بحي الزهور، ودار السلام في مساكن التصنيع بحي الضواحي، صور رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، وأعلام مصر وفلسطين، ولافتات عليها عبارات داعمة للقيادة السياسية ورافضة لمخطط تهجير الفلسطينيين، ومنها: "التهجير خط أحمر، لا التهجير، احنا في ضهرك يا ريس".

كما ردد المواطنون هتافات: "بالدم والروح غزة مش هتروح، لا لا للتهجير، يا فلسطين يا فلسطين احنا معاكي ومش ناسيين". 

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لا للتهجر فلسطين بورسعيد عيد الفطر صلاة عيد الفطر