الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك في البحيرة

أدى الدكتور حازم الديب - نائب محافظ البحيرة واللواء محمود هويدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة والدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد التوبة بدمنهور.

وذلك بحضور اللواء حسن موافي - السكرتير العام للمحافظة، أسامة داود - السكرتير العام المساعد وعمر لبيب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور وعدد من أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب والقيادات التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة ورجال الدين الإسلامي بالأوقاف والأزهر.

وتناولت خطبة العيد فضل شهر رمضان وثوابه العظيم، ليأتي عيد الفطر المبارك مشرِقًا بشمس الفرح وهلال المسرة، فتملأ قلوبنا أنوار الألفة والمودة والمحبة.

ويُعد العيد فرصة عظيمة لتقوية الروابط الاجتماعية عبر صلة الرحم وتقوية العلاقات والمحبة والود بين الناس بتبادل التهاني والتزاور.

وتقدمت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، بخالص التهاني القلبية لأبناء المحافظة بحلول عيد الفطر المبارك ، وأن يعيده عليهم وعلى مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات، داعية الجميع إلى تعزيز قيم المحبة والتآخي والتكافل الاجتماعي، وأن يكون العيد فرصة لغرس روح التعاون والعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر إشراقًا.