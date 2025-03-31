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الإثنين 31 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر.. وهتافات «لا لتهجير الفلسطينيين» تعلو الساحات بأسيوط

دعما للقضية الفلسطينية

صلاة عيد الفطر بأسيوط
صلاة عيد الفطر بأسيوط
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أدي آلاف المواطنين، صلاة عيد الفطر المبارك بمختلف الساحات المخصصة للصلاة بمحافظة أسيوط وأبرزها ساحة البقلي ومسجد ناصر وأرض الملاعب ، ومراكز وقري أسيوط ، حاملين لافتات تدعم القضية الفلسطينية ومساندة لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورفضه لتهجير الفلسطينين مع هتافات الله اكبر الله اكبر، وسط إجراءات امنية مشددة بكافة الساحات حفاظا علي المواطنين خاصة مع تزايد الأعداد بكافة أنحاء المحافظة .

وعقب انتهاء صلاة العيد تم توزيع البالون علي الأطفال والحلويات والبسكويت ابتهاجا بعيد الفطر المبارك .

ومن جانبها أعلنت مديرية أمن أسيوط حالة الاستنفار الأمني بمختلف الميادين والشوارع ، وتم فرض كردونات بعدد من مخارج الطرق الملاصقة للساحات تيسيرا علي المواطنين ولتنظيم المرور بين الشوارع .

كما أدي اللواء هشام ابو النصر محافظ أسيوط الصلاة بساحة أرض الملاعب رافقه خلال ذلك التنفيذين ورؤساء المدن والأحياء.

صلاة عيد الفطر بأسيوط

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إجراءات أمنية مشددة اللواء هشام أبو النصر القضية الفلسطينية بأسيوط صلاة عيد الفطر المبارك