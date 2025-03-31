محافظ القليوبية يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد ناصر ببنها

أدى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، صباح اليوم الإثنين، صلاة عيد الفطر المُبارك بمسجد ناصر بمدينة بنها، يرافقه الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، واللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد، ، والعميد أ.ح حسام عطوه المستشار العسكري، والمستشار مصطفى عبدالحميد فرج رئيس هيئة الشبان العالمية ببنها واللواء مجدي عبد المتعال رئيس مركز ومدينة بنها، والشيخ ياسر الغياتي وكيل وزارة الأوقاف والدكتور وليد الفرماوى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية وحلمي الزهيري وكيل وزارة التموين بالقليوبية ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.

وألقى الشيخ محمد الصاوي رئيس المساجد الحكومية، تناول فيها الحديث عن فضل أيام العيد وبركة تلك الأيام بعد شهر الصيام وأهمية توحيد الصف وصلة الأرحام والتواصل فى الطاعات عقب شهر رمضان، مُهنئاً جموع المصلين بعيد الفطر المبارك.

ومن جانبه قدمَّ "محافظ القليوبية" التهنئة لجميع أهالي وأبناء القليوبية، مُعرباً عن سعادته بالتراحم والمودة بين المواطنين وتجمعهم من أجل إعلاء كلمة واحدة وإقامة شعيرة مباركة.

هذا وعقب أداء صلاة العيد تجول محافظ القليوبية، على كورنيش النيل لتقديم التهنئة لشعب القليوبية وإلتقاط الصور التذكارية، وساد الشارع حالة من البهجة والسرور احتفالاً بعيد الفطر المُبارك، داعياً الله عز وجل أن يُعيد هذه الأيام على أمتنا الإسلامية ومصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

محافظ القليوبية يؤدي صلاة العيد

IMG-20250331-WA0009

IMG-20250331-WA0014

IMG-20250331-WA0013

IMG-20250331-WA0012