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الإثنين 31 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وقفة تضامنية لأهالي السويس مع الشعب الفلسطيني عقب صلاة عيد الفطر

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شارك  الآلاف من المواطنين بمحافظة السويس عقب انتهاء صلاة عيد الفطر المبارك فى وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطينى رافعين فيها أعلام مصر وفلسطين، معلنين تضامنهم مع الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القضية الفلسطينة .

وشهدت قيام عدد من المواطنين برفع لافتات مدون عليها مدون عليها " نؤيد الخطة المصرية لإعمار غزة" و"احنا فى ظهرك ياريس" و “لا للتهجير” و "وفلسطين فى القلب " 

وهتف المواطنين عدد من الهتافات  " قول يا سيسى واحنا معاك الشعب مصرى كله وراك " و "بروح بالدم نفيدك يا فلسطين " ولا لتهجي " و" ارض فلسطين عربية " . 

وكانت اهالى السويس قد أدوا صلاة عيد الفطر المبارك فى 108 مساجد وساحات على مستوى احياء السويس الخمسة وسط تأمين من قبل رجال الشرطة .

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