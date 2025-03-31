«لا للتهجير» في قلب ميادين محافظة دمياط عقب صلاة عيد الفطر

نظم الآلاف من أهالي محافظة دمياط، في كلا من المجمع الإسلامي بمدينة دمياط الجديدة وامام مسجد المظلوم بمدينة دمياط، وقفات تظاهرية لإعلان رفضهم مخطط تهجير الفلسطينيين.

وردد المتظاهرين هتافات “السيسي قالها قوية تحيا القضية الفلسطينية وسط إقبال جماهيري بالآلاف من أهالي دمياط رافعين أعلام مصر وأعلام فلسطين جنبا إلى جنب”.

وشهدت محافظة دمياط الأولى من صباح اليوم الاثنين استعدادات مكثفة وعالية لاستقبال المصلين في كافة أنحاء محافظة دمياط لأداء صلاة عيد الفطر في دمياط حيث شهدت الساحات المفتوحة ومراكز الشباب تجهيزات عالية ووضع بوابات من الورود والبالونات ووضع نقاط تجميع لألعاب الأطفال من اجل توزيعها على الأطفال والشباب والفتيات والمصلين في كل إنهاء محافظة دمياط .

واعلن الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف في دمياط عن خارطة المساجد والساحات التي سيقام فيها صلاة عيد الفطر العام الحالي حيث تم تخصيص ٨٦ مسجد وساحة لصلاة عيد الفطر في دمياط بعد ان تم الانتهاء من إعدادها لاستقبال المصلين حيث ان اشهرهم واكثرهم زحاما هي ميدان الساعة في محافظة دمياط والتي يؤدي فيها الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط صلاة عيد الفطر وساحة استاد راس البر والحديقة المركزية في مدينة دمياط الجديدة حيث تم توزيع الساحات والمساجد وفقا لكلا من التوزيع الجغرافي والكثافة السكانية.

وقال الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف في دمياط أن المديرية استعدت لتجهيز الساحات في الميادين العامة، وداخل عدد من مراكز الشباب، لاستقبال المصلين وسط استعدادات مكثفة وعالية لاستقبال المصلين في كافة أنحاء محافظة دمياط لأداء صلاة عيد الفطر في دمياط حيث شهدت الساحات المفتوحة ومراكز الشباب تجهيزات عالية ووضع بوابات من الورود والبالونات في أول ايام عيد الفطر المبارك في محافظة دمياط