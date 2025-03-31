كوفية فلسطين على قفطان صلاة العيد بشوارع الإسكندرية

تصدرت الكوفية الفلسطينية المشهد خلال الاحتفال بقدوم عيد الفطر المبارك، فمنذ قليل أدى أهالي الاسكندرية صلاة العيد وسط حالة من البهجة والسرور في اكبر وأهم الساحات والمساجد داخل محافظة الإسكندرية.

فبعد الانتهاء من أداء صلاة العيد خرج العديد من المواطنين إلى كورنيش الاسكندرية والحدائق العامة للاحتفال ببداية عيد الفطر، وعبر الكثير منهم عن دعمهم الدائم للقضية الفلسطينية عن طريق ارتداء الكوفية الخاصة بالشعب الفلسطيني والتي هي جزء من تراثهم وثقافتهم.

وأداء صلاة العيد يعتبر من أهم الشعائر التي يقوم بها المسلمين من أجل الاحتفال ببداية عيد الفطر والذي يستمر الاحتفال به لثلاث أيام، حيث أعلنت مؤخرا مديرية أوقاف الإسكندرية، برئاسة الدكتور نجاح عبدالرحمن راجح، وكيل الوزارة، عن تخصيص 588 ساحة خلاء و339 مسجدًا لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف.

ووجّه الدكتور نجاح عبد الرحمن راجح بتشكيل غرفة عمليات في كل إدارة لمتابعة شعائر صلاة العيد، والتأكد من جاهزية الساحات والمساجد لاستقبال المصلين، مع تذليل العقبات أمام ضيوف الرحمن، وإبلاغ غرفة عمليات المديرية بأي مستجدات.